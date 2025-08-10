1 загинал и 28 ранени при пътни произшествия в страната за изминалия ден

снимка: Булфото

Загинал е един, а 28 души са ранени при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие, съобщава на интернет страницата си МВР. На територията на страната за този период са възникнали 23 произшествия.

От началото на месеца катастрофите са 216, с 11 загинали и 277 ранени.

В София за денонощие са станали 19 произшествия, с трима ранени и без загинали.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!