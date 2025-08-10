10 август 2003 г. - Първата космическа сватба!

фото: НАСА, Уикипедия

На тази дата преди 22 години е сключена първата космическа сватба в историята.

Руският космонавт Юри Маленченко (41 г.) се жени за любимата си Екатерина Дмитриева (26 г.) чрез конферентна връзка между Земята и Международната космическа станция.

Така двамата си казват "да" на разстояние 380 км един от друг. Космонавтът, който наскоро се бил развел с предишната си жена, поискал ръката на Катя, преди да излети в Космоса през декември 2002 г.

Решението за космическа сватба обаче бе прието на нож от руската космическа агенция, която забрани подобни бракове за в бъдеще.



Какво още се е случило на днешната дата?



Събития

258 г. – В Рим е изгорен свети Лаврентий Римски.

610 г. – Ислям: Мохамед започва да получава Корана от Господ чрез ангела Габриел.

654 г. – Евгений I е избран за римски папа.

955 г. – Състои се Битката на Лехското поле – решителна победа за Ото I, владетел на Източното Франкско кралство над маджарските вождове Булчу, Лел и Сур.

1500 г. – Португалският мореплавател Диого Диаш открива случайно остров Мадагаскар.

1535 г. – Жак Картие кръщава откритата от него река в Канада Сейнт Лорънс.

1675 г. – Положен е основният камък на Кралската обсерватория в Гринуич.

1792 г. – Френската революция: В Париж тълпата атакува двореца на Луи XVI и арестуват него и семейството му.

1809 г. – Еквадор обявява независимост от Испания.

1821 г. – Мисури става 21-вия щат на САЩ.

1846 г. – Основан е Смитсъновия институт – голям научноизследователски център и най-големият музеен комплекс в света.

1848 г. – От Познан отпътува първият полски влак.

1876 г. – В Онтарио (Канада) е проведен първият в света междуградски телефонен разговор.

1909 г. – Открита е жп линията Левски – Свищов (51 км).

1913 г. – Подписан е Букурещкият договор, който слага край на Междусъюзническата война.

1915 г. – Осъществен е успешен пробен полет на първия български аероплан в Божурище, построен от изобретателя Асен Йорданов.

1920 г. – Първа световна война: Подписан е Севърският договор между държавите-победителки в Първата световна война и Османската империя.

1943 г. – В България е създаден Национален комитет на Отечественият фронт.

1948 г. – В САЩ дебютира първото предаване скрита камера (Candid camera) с продуцент Алън Фунт, след като отсептември 1947 с голям успех върви радио предаването скрит микрофон (Candid microphone) на същия продуцент.

1954 г. – В САЩ е забранена комунистическата партия.

1970 г. – Подписана е спогодба за облекчаване на визовия режим между Народна република България и Република Кипър.

1971 г. – Филиалът на Софийския университет „Климент Охридски“ в Шумен прераства във Висш педагогически институт.

1974 г. – Установени са дипломатически отношения между България и Тайланд.

1985 г. – Френските тайни служби потапят кораба Рейнбоу Уориър, принадлежащ на международната екологическа организация Грийнпийс.

1985 г. – Майкъл Джексън откупува за 47,5 млн. долара правата за издаване на песните на Бийтълс.

1987 г. – Официално е открит паметникът 1300 години България, разположен в градинката пред Национален дворец на културата в София.

1990 г. – Апаратът на НАСА Магелан влиза в орбита около Венера и започва да картографира повърхността ѝ.

1990 г. – Дванадесет арабски държави решават да се противопоставят на Ирак с военна сила във връзка санексията на Кувейт.

1991 г. – По време на обновителни дейности се срутва най-високата в света конструкция – мачтата на Варшавскоторадио (висока 646,176 метра); загиват трима души, а 12 са ранени.

2000 г. – Ражда се 6-милиардния жител на планетата Земя.

2001 г. – Кралят на Камбоджа Нородом Сианук подписва закон за създаването на Международен трибунал за престъпленията на режима на Червените кхмери.

2003 г. – Юрий Маленченко става първият човек, който сключва брак в космоса.

2015 г. – С промени в Закона за българското гражданство става възможно 500 000 жители на Република Македонияс българско самосъзнание да получат гражданство, само с устна декларация.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!