10 август показва каква ще бъде годината

Както вече съобщихме, на 10 август почитаме Свети мъченик и архидякон Лаврентий, известен с непоколебимата си вяра и саможертва, закрилник на готвачите.

На този ден се предвещава каква ще бъде годината, а поведението на животните може да подсказва дали сезонът ще бъде спокоен и благодатен, предава Дарик и Нова Варна.

Ако на 10 август денят е слънчев и сух, жътвата ще бъде богата, а годината – плодородна, а ако е дъждовно, очакват се бури и трудности за реколтата.

