10 декември 1868 г. – Заработва първият в света уличен светофар

Още преди масовото навлизане на автомобилите, трафикът в Лондон започнал да става непоносим. Файтоните се блъскали, а файтонджиите обменяли помежду си различни поздрави. Трябвало да се намери решение на проблема и първият в света уличен светофар е монтиран пред Уестминстърския дворец от изобретателя Джон Пийк Найт.

На външен вид той е приличал на сигналите, инсталирани по железопътните линии по онова време. Имал семафорни стрелки, работил с газ, а специална ръчка активирала червената и зелена светлина.

След близо три седмици обаче – на 2 януари 1869 г. – газовият светофар избухнал и ранил стоящия наблизо полицай.

През 1912 г. 44 години по-късно американският полицай Лестър Уайър разработил първия електрически светофар в Солт Лейк, Юта. Две години по късно компанията American Traffic откупила патента и монтирала първата светофарна система в Кливлънд, Охайо на ъгала на Юклин Авеню“ и 105 улица.

Първата светофарна мрежа е инсталирана в Солт Лейк Сити през 1917 г. и била съставена от шест свързани светофара, които били контролирани едновременно от ръчно управление. Не закъснели и автоматичните системи, които се появяват 5 години по-късно в Тексас.

• 1520 г. — Религиозният реформатор Мартин Лутер публично изгаря папската була.

• 1768 г. — В Англия е основана Кралска академия на науките (Royal Society).

• 1799 г. — Франция става първата страна в света, която въвежда метричната система, основана на метъра и килограма.

• 1817 г. — Мисисипи става 20-тия американски щат.

• 1845 г. — Британският инженер Робърт Томпсън патентова пневматичната гума.

• 1848 г. — Първите президентски избори във Франция са спечелени от племенника на Наполеон Бонапарт — Луи Наполеон Бонапарт.

• 1869 г. — В щата Уайоминг жените получават право да гласуват.

• 1877 г. — Руско-турска война (1877–1878):Битка при Плевен: Руските войски превземат Плевен след 3-месечна обсада.

• 1878 г. — Основана е Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" в София.

• 1880 г. — Съставено е четвъртото правителство на България, начело с Петко Каравелов.

• 1898 г. — В резултат на договор между САЩ и Испания, Куба става независима държава.

• 1900 г. — Съставено е двадесетото правителство на България, начело с Тодор Иванчов.

• 1901 г. — Раздадени са първите Нобелови награди: за физика — на Вилхелм Рьонтген; за химия — на Якоб Вант-Гоф; за физиология и медицина — на Емил Беринг; за литература — на Рене Сюли Прюдом; за мир — на Фредерик Паси иЖан Анри Дюнан.

• 1906 г. — Американският президент Теодор Рузвелт спечелва Нобелова награда за мир и става първия американец спечелил Нобелова награда.

• 1921 г. — В СССР е извършена денационализация на дребните предприятия — до 10 наети работници.

• 1941 г. — Втората световна война: Японската армия унищожава 2 британски военни кораба, загиват около 800 моряци.

• 1941 г. — Втората световна война: Японската армия завладява американския остров Гуам.

• 1943 г. — Втората световна война: Трета бомбардировка на София от британско-американската авиация.

• 1945 г. — Правителството на САЩ дава съгласие за изграждане на главна резиденция на ООН в Ню Йорк.

• 1947 г. — Шестото Велико Народно събрание избира за министър-председател Георги Димитров и му възлага да състави правителство на Отечествения фронт.

• 1948 г. — Общото събрание на ООН приема Всеобща декларация за правата на човека.

• 1956 г. — Философът Тодор Павлов е преизбран за председател на БАН.

• 1964 г. — Френският писател Жан-Пол Сартър отказва да приеме присъдената му Нобелова награда за литература като израз на пацифистките си убеждения и против откритието на Алфред Нобел.

• 1975 г. — Активистът Андрей Сахаров е награден с Нобелова награда за мир, приета от неговата жена.

• 1977 г. — В чест на 100-годишнината от освобождението на Плевен от османска власт в града е открита панорамата Плевенска епопея.

• 1981 г. — Общото събрание на ООН одобрява предложението на Пакистан за създаване на зона свободна от ядрени оръжия в Южна Азия.

• 1989 г. — В Чехословакия е избрано първото некомунистическо правителство, а президентът Густав Хусак подава оставка.

• 1999 г. — По време на срещата на ръководителите на държавите от ЕС в Хелзинки е взето решение за преговори сБългария за присъединяване.

• 2001 г. — Открит е спътникът Автоноя от екипа от астрономи Скот Шепърд, Дейвид Джуит и Ян Клайн.

• 2009 г. — Състои се премиерата на филма "Аватар".

