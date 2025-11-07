10 дни преди финала на Биг Брадър: Кой печели 100 хиляди лева

Кадър Нова тв

До края на "Биг Брадър" остават само 10 дни, а феновете вече имат своите категорични фаворити – юристът Валентин Котов и немският ексцентрик Давид Бет.

25-годишният пловдивчанин започна като таен участник, после стана "любимецът на Биг Брадър", с привилегии и власт в Къщата. Но колкото по-нагоре се изкачваше, толкова по-бързо губеше симпатии – самоувереното му държание и критики към Големия брат го върнаха в редиците на обикновените съквартиранти.



Въпреки това, мнозина зрители го смятат за един от най-умните и стратегически играчи в шоуто. Според тях Валентин е единственият, който "мисли като шахматист, а не като актьор".

Роден в Германия, но живеещ в България, 20-годишният Давид Бет влезе в Къщата с… закваска. Да, истинска! Целта му – да си прави хляб. Това предизвика подигравки, но публиката го запомни като искрен, различен и добродушен.

Популярността му скочи, когато сподели болезнен момент от живота си – признанието, че е бил жертва на сексуално насилие, докосна мнозина зрители. Оттогава Давид е възприеман като "сърцето на сезона".

Но има и странната му страна – конспиративните му теории. В неговия свят Хитлер е жив, а Илон Мъск и част от световния елит били… рептили. Зрителите обаче приемат това с усмивка – "той просто е Давид", пише "Филтър".

Ако прогнозите се сбъднат и двамата стигнат до финала, то изборът ще бъде сблъсък на две крайности – между рационалния ум и емоционалната душа, между юриста и мечтателя.

Към днешна дата залозите накланят везните в полза на Валентин, но публиката вече е доказвала, че може да обърне хода на играта в последния момент.

