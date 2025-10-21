10 г. строг затвор за пловдивчанин, малтретирал жена си с отвертка и цигари
снимка Булфото
Пловдивският окръжен съд осъди на 10 години строг затвор Д. Р., след като го призна за виновен в отвличане, лишаване от свобода и причиняване на телесни повреди в условията на домашно насилие, съобщи бТВ.
През 2023 г. 24-годишната В. разказа, че той я пребивал жестоко, горял я с цигара, стрелял по нея, удрял я е с тръба, дупчил я с отвертка, а тормозът продължил няколко дни.
Окръжният съд в Пловдив го призна по всичките девет повдигнати обвинения срещу него.
Издевателствата били извършени в германския град Лайпциг, където двамата живеели. На 12 август 2023 г. Д. отвлякъл жена си, със сила я принудил да признае, че му е изневерявала, дрогирал я, накарал я да въвежда различни пароли в посочена от него онлайн платформа, за да провери дали не е имала връзки с други мъже.
Нанесъл ѝ тежък побой, използвал и цигара и отвертка, за да издевателства над нея, заканил се да я убие и накрая взел и бижутата ѝ. Причината за всичко била ревност.
По делото е установено, че по-рано същата година мъжът нееднократно причинявал телесни повреди на В., а през 2022 г. и на друга жена.
24-годишната сега жена успяла да избяга и да се прибере у нас, където била приета в болница. Д. бил задържан, след като също се върнал в България, за да я търси. Двамата вече са разведени.
Наказанието на Д. Р. е общо за всички престъпления. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативния съд в Пловдив.
