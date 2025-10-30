10 години Moving Body Festival – Варна започва с чешкия спектакъл „Лечение на спомените“

От 30 октомври до 2 ноември Варна отново се превръща в сцена на съвременния танц и пърформанс. Официалното откриване на десетото издание на фестивала Moving Body ще се състои на 30 октомври от 19:30 ч. в Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна с представлението „Лечение на спомените“ (Treatment of Remembering) на чешкия колектив POCKETART.

Визуално чисто, поетично и дълбоко преживяване, спектакълът въвежда зрителите в ритуал на спомена за време, в което природата, изтощена от човечеството, вече не съществува. Трима изпълнители, заедно с публиката, преминават през процес на „лечение чрез припомняне“ – опит да възстановят връзката с изчезналата природа и с усещанията, които тя поражда. В изкуствено създадена имитация на света „Лечение на спомените“ ни приканва да се обърнем навътре, да си спомним, да почувстваме и да размислим върху нашата отговорност към живото.

Чрез прецизно изградена хореография, оригинална музика и силно сетивен звуков и светлинен дизайн, спектакълът създава пространството между реалното и изкуственото, между живота и неговата имитация. От тази напрегната и привидно стерилна среда се раждат усещания за тревога, уязвимост и надежда.

„ Лечение на спомените“ е носител на Наградата на международното жури и Наградата на публиката на Czech Dance Platform 2021, както и на 1st Dance News Award за оригиналност на концепцията. Продукцията е част от престижната селекция Aerowaves Twenty22 и е представяна на редица международни фестивали, сред които TANEC PRAHA (CZ), Spring Forward Elefsina (GR), Tanzmesse (DE), NU Dance Fest Bratislava (SK) и Danza Estate Bergamo (IT).

Юбилейното издание на Moving Body ще продължи с богата програма от спектакли, пърформанси и инсталации с участието на артисти от Чехия, Италия и България. Събитията ще се проведат в Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ и Campus 90 .

От създаването си през 2016 г. Moving Body Festival е пространство за артистичен риск, критично мислене и диалог между изкуството и обществото. Десетото му издание не гледа назад с носталгия, а напред – с ясно съзнание, че културата не е лукс, а обществена необходимост.

Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Устойчиви фестивали“, и Министерството на културата, както и благодарение на индивидуални дарения и приятели на Moving Body Festival.

