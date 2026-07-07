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10 години затвор за турския тираджия, предизвикал катастрофата, при която загина 9-годишната Криси

07.07.2026 / 17:01 1

Кадър Нова телевизия

Шест месеца след тежката катастрофа между кола и тежкотоварен камион в Прохода на Републиката, при която загина 9-годишната Криси, съдът във Велико Търново осъди на 10 години затвор турския водач на тир, причинил инцидента.

До катастрофата се стигна, след като 65-годишният турски гражданин, който управлява тежкотоварен камион, премина в насрещното платно и удари лека кола с мъж, жена и 9-годишното им дете в нея. Първоначално шофьорът избяга, след което беше заловен и оставен под постоянен арест. 

Делото премина по съкратената процедура.

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