10 години затвор за турския тираджия, предизвикал катастрофата, при която загина 9-годишната Криси

Кадър Нова телевизия

Шест месеца след тежката катастрофа между кола и тежкотоварен камион в Прохода на Републиката, при която загина 9-годишната Криси, съдът във Велико Търново осъди на 10 години затвор турския водач на тир, причинил инцидента.

До катастрофата се стигна, след като 65-годишният турски гражданин, който управлява тежкотоварен камион, премина в насрещното платно и удари лека кола с мъж, жена и 9-годишното им дете в нея. Първоначално шофьорът избяга, след което беше заловен и оставен под постоянен арест.

Делото премина по съкратената процедура.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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