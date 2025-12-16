10-годишено дете е намушкано смъртоносно от съученик

Пиксабей

Руските власти съобщиха, че 10-годишно дете е било убито при нападение с нож от съученик в училище в район Одинцово близо до Москва. Заподозреният вече е задържан.

„Полицията е получила сигнал, че ученик е намушкал охранител, пръскал с лютив спрей и след това намушкал 10-годишен ученик, който е починал от раните си“, съобщи местната полиция в Telegram, цитирана от БГНЕС.

Полицията добави, че „нападателят е задържан“ и е взет под стража.

