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10-годишно украинче се удави в басейн в Ахелой

24.06.2026 / 20:25 1

Пиксабей

10-годишно украинче се удави в басейн в Ахелой. Два реанимационни екипа са опитвали да го спасят, но след половин час изкуствено дишане няма промяна в жизнените му показатели, съобщава „Флагман“. 

Инцидентът се е разиграл пред очите на десетки семейства с деца, които са отмаряли край водата.

Според разкази на очевидци, всичко е станало за броени секунди. Към момента няма официално потвърждение за обстоятелствата около инцидента. Никой в първия момент не е забелязал, че детето се дави, а после настанала голяма паника.

Присъстващите на място летовници веднага са извадили детето на сушата, а виковете за помощ са огласили целия комплекс.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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0
уйчо (преди 45 минути)
Рейтинг: 133277 | Одобрение: 9037
Никой не бил забелязал, че се дави, това майтап ли е, спасител няма ли? Има наредба за обезопасяване на водните площи, а басейните подлежат на максимално такова!

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