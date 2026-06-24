Пиксабей

10-годишно украинче се удави в басейн в Ахелой. Два реанимационни екипа са опитвали да го спасят, но след половин час изкуствено дишане няма промяна в жизнените му показатели, съобщава „Флагман“.

Инцидентът се е разиграл пред очите на десетки семейства с деца, които са отмаряли край водата.

Според разкази на очевидци, всичко е станало за броени секунди. Към момента няма официално потвърждение за обстоятелствата около инцидента. Никой в първия момент не е забелязал, че детето се дави, а после настанала голяма паника.

Присъстващите на място летовници веднага са извадили детето на сушата, а виковете за помощ са огласили целия комплекс.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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