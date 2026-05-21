10 хиляди евро парична гаранция за обвинения в предлагане на подкуп на областния управител на Добрич

Снимка Пиксабей

Апелативният съд във Варна уважи жалбата срещу определението на Окръжния съд в Добрич, с което обвинен в корупционно престъпление бил задържан под стража. 44-годишният мъж е привлечен като обвиняем за това, че на 11 май т.г. в Добрич е предложил подкуп в размер на 20 000 евро на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение – областен управител на Добричка област. Целта била той да не извърши действия по служба – да не упражни контрол за законосъобразност на решение на Общинския съвет в Каварна, свързано с инвестиционно намерение. От автомобила на задържания били иззети 20 000 евро.

Адвокатите на Симеон Ц. оспориха наличието на трите предпоставки, необходими за вземане на най-тежката мярка за неотклонение. Според тях не са достатъчно доказателствата, за да се направи обосновано предположението за авторството на деянието. Защитата допуска т.нар. провокация към подкуп, тъй като обвиняемият е изпълнявал указания на високопоставен служител на полицията. Ако това е така, провокираният не следва да бъде наказван. Симеон Ц. е неосъждан, срещу него не са водени досъдебни производства, живее на постоянния си адрес, грижи се за двете си деца, развива търговска и общественополезна дейност.

Прокурорът акцентира на риска при по-лека мярка обвиняемият да извърши престъпление против правосъдието, като въздейства на свидетели. Представителят на Апелативната прокуратура намира предположението за авторството за достатъчно обосновано. От автомобила на обвиняемия е била иззета голяма парична сума, а единствената цел на пътуването му е била срещата с длъжностното лице – свидетел по делото. Прокурорът обърна внимание на големия материален интерес – десетки милиони евро за изграждане на фотоволтаичен парк. Предстоят множество действия по разследването, които биха се затруднили при освобождаването на обвиняемия.

Съставът на Апелативен съд – Варна взе предвид решението на първата инстанция, мотивирано с наличието на трите предпоставки за задържане под стража.

Въззивният съд намира, че има доказателства, които водят до обосновано предположение за съпричастност към престъплението, но констатира че на свидетелските показания се противопоставят обясненията на обвиняемия. Паричната сума не е била иззета при личния обиск на обвиняемия, а при претърсването на автомобила му. От тази гледна точка данните, които уличават Симеон Ц. в съпричастност са достатъчни да обосноват подозрението, но не са достатъчни, за да предпоставят задържането му под стража. Опасностите от извършване на престъпление и от укриване не могат да бъдат квалифицирани като реални. От доказателствата е видно, че мъжът има постоянен адрес, семейство, деца, няма данни да е извършвал друго престъпление или да е нарушавал законодателството. Предвид наличието на данни за съпричастност, на обвиняемия трябва да се определи мярка за неотклонение, която да обезпечи явяването му пред разследващите и да гарантира хода на досъдебното производство. В този случай адекватна би била паричната гаранция в размер на 10 000 евро. Размерът е съобразен с имотното състояние на обвиняемия и се дължи в 10-дневен срок.

Определението, с което Апелативен съд – Варна отмени съдебния акт на Окръжния съд в Добрич и взе мярка за неотклонение „гаранция в пари“ спрямо обвиняемия, е окончателно, съобщиха от пресслужбата на Апелативен съд - Варна.

