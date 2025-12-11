10-километрова колона от тирове към ГКПП „Капитан Андреево“

Кадър bTV

Пореден ден с километрични опашки на границата с Турция. В района на Свиленград на АМ „Марица“ се вижда 10-километровата колона от тирове, които чакат да влязат през ГКПП „Капитан Андреево“ в южната ни съседка, предава bTV.

Основната причина за блокадата е протестът на гръцките фермери.

Друга причина е, че традиционно в края на годината трафикът към Турция е засилен. От митницата съобщават, че през граничните пунктове с южната ни съседка работят на пълен капацитет.

За последното денонощие през ГКПП „Капитан Андреево“ са преминали 3130 тежкотоварни автомобила.

Осем патрулни екипа на полицията следят за спазването на реда на пътя. Вчера агресивен шофьор беше арестуван, след като се опита да пререди опашката.

Протестите и блокадите в Гърция ще продължат и днес, въпреки проведената снощи среща на фермерите с премиера. Правителството и синдикатите на земеделските производители обсъждат графика за изплащане на забавените субсидии за 2025 година.

Помощите са в размер на близо 1 милиард евро. По различни данни, две трети от тях са замразени заради разследвания за корупция и злоупотреби. Заради забавянето вече втора седмица протестите и блокадите на пътищата не спират.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!