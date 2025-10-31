10 коли са запалени в "Дианабад"

Пиксабей

Голям проблем в столичен квартал.

Жители на квартал „Дианабад“ осъмнаха с изгорели или частично обгорели автомобили, съобщава bTV.

В нощта на четвъртък срещу петък напълно изгорелите коли са 2, частично засегнатите са 4.

Според живеещите в района от началото на годината палежите на автомобили са около 10.

От СДВР съобщиха, че при тях е постъпил сигнал за 1 изгорял автомобил и 2 леко засегнати от тази нощ, като случаят се разследва.

