10 месеца затвор за един от избягалите затворници в Ловеч

Снимка: Пиксабей

Районният съд в Ловеч постанови 10 месеца лишаване от свобода при първоначално строг режим за един от избягалите на 2 ноември двама затворници. Наказанието за Димитър Василев е година и три месеца затвор, но тъй като делото беше гледано по реда на съкратеното съдебно следствие, беше намалено с една трета. Не бяха разпитвани и свидетели.

Василев беше задържан няколко часа след бягството си от затворническото общежитие „Полигона“ към затвора в Ловеч около 1:45 ч. в двора на необитаема къща на бул. „България“ в града. Другият избягал затворник също беше хванат около час след бягството. Около 40 полицаи се включиха в издирването им.

В съдебната зала подсъдимият 20-годишният мъж, живеещ в тетевенското село Малка Брестница, се яви със служебен защитник, посочва БТА. Пред съда той каза, че е учил до пети клас, не знае да чете и да пише, осъждан е.

Прокурор Анета Пачкова поиска година и половина лишаване от свобода, като с оглед на съкратеното съдебно следствие наказанието да бъде редуцирано на една година.

Адвокатът Георги Георгиев поиска или пробация, или минимално наказание „лишаване от свобода“. Сред съображенията си той изтъкна, че делото е изяснено до голяма степен със съдействието на подзащитния му, който изразил съжаление и заявил, че е бил подведен от другия избягал затворник. Адвокатът каза още, че Василев е твърде млад човек, в крайно тежко материално и семейно положение, израснал в крайна бедност. Той няма никакъв друг шанс в живота, освен да извършва престъпления, допълни адвокатът.

Георгиев посочи, че вратата на затворническото общежитие „Полигона“ е била оставена отворена. По думите му това лице не е поправено, за да може да бъде оставено до отворена врата; не е могъл да се въздържи – той няма изградени качества, които да му позволят да издържи на изкушенията.

Пред съда Димитър Василев каза, че съжалява за постъпката си и никога няма да се повтори. Поиска да му бъде наложено минимално наказание или пробация.

Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок пред Окръжен съд – Ловеч. Адвокат Георгиев заяви пред журналисти, че ще обжалва. Завишено е наказанието, не отговаря на обществената опасност нито на деянието, нито на дееца, добави той.

