10 нови професии ще могат да изучават децата във Варна и региона през учебната 2026/2027 година

Снимка: Булфото

През учебната 2026/2027 година в училищата в региона ще бъде въведено обучение по десет нови професии, каза днес началникът на Регионалното управление на образованието във Варна д-р Ирена Радева след проведеното заседание на постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие. Домакин на срещата, на която бе представен проектът за държавен план-прием за следващата учебна година, бе областният управител Андрияна Андреева, посочва БТА.

Сред новите професии, които ще могат да изучават децата, са безпилотни летателни апарати, балнеологични и възстановителни процедури, дигитално проектиране на мебели и интериор, киберсигурност, агрономство и образователна медиация.

Радева посочи, че се очаква през юни да завършат 4123 седмокласници. Планираните места за 2026/2027 г. са 4400. По думите ѝ излишъкът на места ще позволи да бъдат приети и ученици от други региони, които желаят да учат във Варна. Освен това се вземат предвид и украинските деца, които учат в крайморския град и чийто брой в цялата образователна система е между 600 и 700.

План-приемът предвижда увеличение на професионалните паралелки, допълни Радева. Тя уточни, че те ще бъдат 172, или над 64 процента от всички. Чуждоезиковите паралелки остават 25 и се предлагат само в училищата в областния град. Запазва се приемът след пети клас в Математическата гимназия във Варна, допълни Радева. По думите ѝ паралелките ще бъдат три, в които могат да се обучават 78 деца.

Увеличава се и броят на паралелките, които предлагат дуално обучение, изтъкна Радева. Те ще бъдат 12, при девет през настоящата учебна година. В три училища ще има отново класове със защитени професии. Ще бъде осъществен прием и в 37 паралелки за професии, за които има недостиг на кадри на пазара на труда.

Варненските училища ще предлагат дуално обучение в областта на възобновяемите енергийни източници, строителството, хибридните и електрически превозни средства. С подкрепата на заводите в Девня децата ще имат възможност да учат и да трупат практически опит по четири специалности в областта на химията. В Белослав ще бъде открита паралелка с дуално обучение в сферата на пристанищната механизация.

Две училища във Варна са в готовност да разкрият паралелки със задочна форма на обучение, допълни Радева. За да бъдат сформирани класовете, в които трябва да има поне по 15 ученици, кандидатите трябва да заявят желанието си до 14 септември.

Областният управител Андрияна Андреева коментира, че план-приемът за 2026/2027 година е балансиран и съобразен с нуждите на бизнеса и прогнозите за развитието на региона.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!