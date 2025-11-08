10-о класник даде верен отговор на въпрос за 20 хиляди лева в Стани богат

Кадър Фб

Страхотна игра на Димитър Киков в "Стани богат".

Той показа енциклопедични знания и отговори на въпрос за 20 хиляди лева вярно, но вече се беше отказал след верен отговор на 10 хиляди лева.

Кико е ученик в 10 клас. Обича българската литература. Чете Флобер и много харесва киното. Мечтае някой ден да влезе в НАТФИЗ и да стане голям актьор. Пише стихове, а от книгата му с проза, остават само три глави, които трябва да довърши.

Кико беше в студиото на Стани Богат, за да спечели пари за издаването на книжка по случай 155 годишнината от създаването на училището му.

„Можеше и сам. Без 2 жокера.“, възкликна на въпроса за 10 хиляди лева, на който Кико отговори вярно.

Той позна и, че халети не е вид вятър на въпрос за 20 хиляди лева.

Парите отиват за каузата му.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!