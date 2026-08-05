10 са вече задържаните при спецакцията срещу производство на фентанил

снимка: МВР

Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения на задържаните при спецакцията срещу производство на фентанил. От ГДБОП потвърдиха за NOVA, че задържаните вече са 10.

На претърсените адреси, освен сериозно количество от дрогата и над 300 хиляди евро, са намерени оръжия и криптопортфейли.

Вчера антимафиотите разбиха нарколаборатория в столичния квартал „Факултета“. По данни на разследващите, всеки ден от лабораторията са излизали между 6 и 10 килограма фентанил, готов за употреба. Задържаните - между 42 и 53 години - са криминално проявени.

Редактор "Екип на Петел",

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