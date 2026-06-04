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10 сигнала за бомби в Пловдивска област и днес

04.06.2026 / 13:44 0

Булфото

Сигналите за поставени взривни устройства в пловдивска област не спират и днес. До сега се регистрирани 10, като освен в детски заведения и училища, има подаден сигнал и и в УМБАЛ "Пловдив", съобщи ст.комисар Васил Костадинов, директор на ОД на МВР - Пловдив, цитиран от БНР.

Текстовете на имейлите със заплахи са различни, включително и Ислямска държава фигурира в някои от съобщенията, постъпили в полицията. 

Извършват се проверки, засега бомби не са открити.

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