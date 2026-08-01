10 станаха ранените при земетресението в Неапол

Пиксабей

Десет са вече ранените при земетресението край Неапол снощи. Трусът със сила 4,7 по скалата на Рихтер причини щети по сгради и съоръжения и беше последван от редица по-слаби.

Един от пострадалите е мъж, който скочил от балкона от уплаха. Той е бил транспортиран спешно до болница, но според медиите състоянието му не е сериозно и няма опасност за живота му, предаде БНР.

Освен че прекъсна железопътната връзка с района на Неапол поради срутвания по трасето, земетресението причини големи щети на пристанището на Поцуоли и на пътищата към него. Поради това всички морски връзки от и до по-малкия град са преустановени. Това означава спиране на над четиридесет ежедневни ферибота към островите Иския и Прочида.

В Поцуоли са се срутили две необитаеми сгради, а свлачища са нанесли щети на жилища и превозни средства. В града има и напукани сгради, но специализирани екипи започнаха да разчистват улиците от отломки.

Отворени бяха убещижа за гражданите там и в Неапол. Щети по околовръстния път на Неапол няма.

Редактор "Екип на Петел",

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