10 украински моряци са спасени при инцидент в Черно море

Спасителната операция в Черно море приключи успешно със спасяването на целия екипаж на товарния кораб EILEEN. Операцията бе проведена от Морския спасителен координационен център-Варна, като бързата и ефективна реакция осигури безопасността на моряците, пише Русе 24.

След искане за съдействие от Военноморските сили на България, на мястото на инцидента бе изпратен хеликоптер, а корвета "Бодри“ бе приведена в готовност. В сътрудничество с турския кораб Морат Илхан, бяха открити и локализирани двата спасителни плота, като 10-те украински моряци бяха евакуирани и качени на борда на турския кораб.

Медицинският преглед на място потвърди, че не се налага въздушна евакуация и моряците бяха транспортирани до турско пристанище. Последният от екипажа беше качен на турския спомагателен кораб в 19:31 ч.

Хеликоптерът на Военноморските сили на България се върна в базата, а българските и румънските катери бяха освободени от операцията.

Благодарение на доброто взаимодействие между институциите, операцията беше извършена в много кратки срокове и приключи успешно

