10 вече са убитите при ракетния удар по товарния кораб край Одеса

Снимка Пиксабей

Броят на смъртните случаи при руския удар с крилата ракета по товарен кораб, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, достигна 10, след като бяха открити още пет тела, съобщи Централната пристанищна администрация на Украйна, цитирана от ДПА.

Всички жертвите са членове на екипажа на кораба, а десетият е бил лоцман, посочиха от пристанищната администрация. Общият брой на екипажа на кораба е бил 17 души от Индия и Сирия.

Украинските военноморски сили снощи обвиниха Русия в нападение срещу гражданския кораб.

Украйна се отбранява срещу пълномащабна руска инвазия вече повече от четири години, отбелязва ДПА. В региона на Черно море продължават тежки сражения между двете страни.

При отделна руска атака срещу Одеса днес бяха убити трима души, а още трима бяха ранени, съобщи ръководителят на военната администрация на града Сергей Лисак, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Той каза, че са били атакувани инфраструктурни обекти, но не даде по-подробна информация.

Редактор "Екип на Петел",

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