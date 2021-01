100 000 лева събраха за децата на Димо от P.I.F.

Булфото

България още скърби за Димо от P.I.F.

Близки и приятели на починалия от коронавирус фронтмен на група P.I.F. организираха кампания, чрез която за броени дни успяха да съберат близо 100 000 лв., от които съпругата му Любомира и двете му дъщерички - 6-годишната Ая и 1-годишната Елизабет ще получават по 1000 лв. през следващите 8 години, предаде Морето.нет.



"От името на семейството на Димо ви благодарим за подкрепата! Благодарение на вашата активност Люба, Ая и Елиза ще разполагат с финансова помощ от 1000 лв на месец през следващите 8 години", написаха във фейсгрупата на бандата организаторите.



Припомняме, дни преди Коледа вокалистът на известната българска група P.I.F. Димо Стоянов почина на 45-годишна възраст. Той бе настанен в столична болница с коронавирус.



На 9 декември в социалните мрежи бе публикуван призив за даряване на кръвна плазма, защото състоянието му е било тежко.



На следващия ден от групата информираха, че е намерен човек, който да дари кръв, а състоянието му се е стабилизирало. Въпреки това обаче певецът не успя да надвие болестта.



Група P.I.F. е създадена от Димо Стоянов и Иван Велков през 1992 г. във Варна под името Resemblence. В този период музиката им е на английски език и основните им изяви са в Унгария. От 1999 г. свирят в София под името P.I.F. (Patriots In Fashion), като към тях се присъединяват Емилиян Бонев, Желяз Желязов и Любомир Петков.



През 2000 г. издават дебютния си албум „П.И.Ф.“, който се радва на голяма популярност и съдържа някои от най-известните им песни – „Приказка“, „Колело“ и „Пътуване“. Този албум им носи и наградата на телевизия MM за албум на годината.



Албумът им Pictures In Frames е издаден през 2002 г. Музикантите се оттеглят във вила в Рила за няколко седмици, за да запишат албума, като с това обясняват специфичното му звучене. Албумът е създаден в труден за групата период - Димо има лични проблеми, а Любо напуска групата.



През 2006 г. се появява и албумът Passion In Fact. Четвъртият им албум се казва „P.I.F.4“ и излиза през 2013 г. Обложката му е съставена от 1000 снимки на фенове. В този период към групата се присъединяват Юрий Божинов и Мартин Профиров. През 2015-а издават петия си албум „P.I.F.5“. Преди издаването му групата предизвиква феновете да напишат песен и да заснемат клип.

