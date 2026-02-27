100 Кила: 2233 евро ми е сметката за ток във Варна

Кадър Фб

Явор Янакиев показа фактура за 2233 евро

Рапърът Явор Янакиев, известен в публичното пространство като "100 кила", се оказа поредният потърпевш от драстично завишените сметки за електроенергия. Неговата фактура на стойност 2233 евро предизвика остра реакция в социалните мрежи и послужи като удобен повод за институциите да демонстрират засилен контрол над електроразпределителните дружества.

В свое видео в платформата TikTok изпълнителят сподели абсурдната сума, предаде Bulgaria On Air. Видеото отприщи вълна от коментари сред последователите му. "АЕЦ ли имаш?" и "Това токът на целия блок ли е?" са само част от реакциите на потребителите, които също са притиснати от необяснимо високите фактури през последния месец, цитира Дунав мост.

Институционален пиар вместо ефективен контрол

Масовото недоволство от януарските сметки принуди държавния апарат да предприеме публични действия. От Комисията за защита на потребителите (КЗП) обявиха, че започват проверки на място в офисите на трите електроснабдителни дружества в страната.

Според председателя на КЗП Александър Колячев, само за месец януари институцията е получила над 600 жалби, а очакванията са февруарските фактури да генерират още по-голям брой сигнали. Обещаните физически проверки в клиентските центрове обаче будят основателно съмнение за своята ефективност, тъй като формирането на сметките се базира на софтуерни алгоритми и дистанционно отчитане, а не на хартиени документи по бюрата.

Призиви вместо твърда ръка от държавата

Докато хиляди домакинства изпитват сериозни финансови затруднения да покрият задълженията си, реакцията на изпълнителната власт остава предимно в сферата на пожеланията. Служебният министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова избра да не използва остра реторика или заплахи за санкции срещу монополистите.

"Дружествата трябва да бъдат по-инициативни относно корекция на грешките си, вместо да чакат всеки потребител да подаде жалба индивидуално", заяви Ирина Щонова.

Подобен мек подход на практика прехвърля тежестта върху гражданите. Те трябва сами да се борят за правата си чрез тромави процедури за обжалване, докато държавата създава медийна илюзия за контрол в навечерието на поредните избори.

Той пусна и клип как отива в Енергопро да плати сметката с торба стотинки:

