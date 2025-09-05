100 дрона в небето над Пловдив тази вечер

кадър: Нова тв

Атрактивно шоу в небето над Пловдив тази вечер. 100 дрона полетяха едновременно от централния площад.

Във въздуха с различни цветове изписаха България, а по-късно последваха и атрактивни съчетания във въздуха, сред които българския трикольор, европейското знаме, знакът на еврото, картата на България, както и Античният театър, предаде Нова тв.

Небесната атракция е част от националната информационна кампания за въвеждане на еврото, като до края на годината предстои да се организират още подобни събития в различни градове в страната.



