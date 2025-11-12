100 катерачи се включиха в боулдър срещата във Варна за купа "Одесос" 2025

снимка: Община Варна

В залата на бившия плувен комплекс "Юрий Гагарин" във Варна , се проведе катерачната среща за купа "Одесос" в дисциплината "боулдър" – организирана от СК „Чудните скали“ с финансовата подкрепа на Община Варна.

Първият ден при жените и мъжете, се включиха 43 участници, като имаше представители на "НСА", "СК 42" - София, КССК "Варнаклайминг", АК "Железник" (Ст. Загора), "Тренелариум" (София ), както и състезатели със свободна регистрация, а най-многобройни бяха от клуба домакин.

По стената имаше 39 маршрута с различни трудности, като оспорвана битка имаше и в двете групи. Победител при мъжете стана Петър Атанасов от "СК 42", следван от Стефан Кирчев и Андрей Костов от СК "Чудните скали" .

При дамите конкуренцията беше сред 19 жени, а купата бе спечелена от Никол Петкова от АК "Железник", следвана от Александра Александрова - "Тренелариум" и Йоана Йорданова от АК "Железник" .

Във втория ден при децата, се явиха 45 участника - разпределени в 4 възрастови групи. В група "А" при най-малките (до 7 г. ) емоциите бяха най-големи. При момичетата първа е Вера Патрашкова, следвана от Бояна Вълчева и Симона Христова, всички от СК "Чудните скали". При момчетата медалите се разпределиха между Самуил Мутафов - КССК "Варнаклайминг", Филип Маринов и Даня Сверделов от домакините

В група "В"( 8-10 г) призовата тройка е Ралица Белчева КССК "Варнаклайминг", Лора Стоилова и Кристиана Станева от СК "Чудните скали". При момчетата първи е Ерай Исмаилов пред Самуил Ангелов и Явор Йовчев всички от клуба домакин.

Класиране в група "С" (11-13 г )

момичета

1. Вероник Костадинова - СК "Чудните скали"

2. Рада Проданова - СК "Чудните скали”

3. Дария Баланова - КССК "Варнаклайминг"

момчета

1. Михаил Рафаилов - КССК "Варнаклайминг"

2. Георги Динев

3. Иля Сверделов - СК "Чудните скали "

Победителите във всяка група получиха и трофея - купа "Одесос". Награди за участниците, както и обезпечаване на мероприятието бяха и осигурили от магазин "Нависоко". Благодарим за подкрепата!

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!