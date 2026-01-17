100 лева глоба за зъболекарката, на чиито стол почина 6-годишно дете

снимка Булфото

Глоба от 100 лв. трябва да плати зъболекарката Д. Г., извършила интервенцията, след която почина 6-годишно момченце. Жената получила и друга глоба от Изпълнителна агенция "Медицински надзор", като общият размер на санкцията бил 4 пъти по-голям, но втората била отменена от Районния съд в Пловдив, съобщават от "24 часа".

Стоматологичната интервенция на момчето беше извършена на 4 април м.г. След смъртта му последва голям протест, а в началото на юни прокуратурата повдигна обвинение на анестезиолога д-р Пл. М. за това, че нарушил общите правила за добра медицинска практика, не направил адекватна преценка на състоянието на пациента въз основа на историята на заболяването и симптомите и е провел лечение, което не било безопасно и качествено - назначил по-голяма от необходимата доза на един от медикаментите. Според държавното обвинение в случая става дума за лекарска грешка. Д-р М. беше пуснат под гаранция от 3000 лв.

В началото на 2025-а момченцето било доведено за консултация при д-р Г. заради много разрушения по зъбите. Детето отказвало да бъде лекувано по рутинните методи в кабинет и било взето решение това да стане под обща анестезия в няколко етапа. В деня на хоспитализацията момчето е било прегледано от д-р М., след което се преминало към лечението. Проверката показала, че не е била проведена консултация с детски лекар, а решението за провеждането на лечението под обща анестезия било взето от д-р Г. Затова инспектор от "Медицински надзор" е приел, че е нарушен Законът за здравето, тъй като пациентът не получил качествена здравна помощ. Второто установено нарушение е, че д-р Д. Г. е извършила интервенцията, без да има специалност по детска дентална медицина или квалификационен курс за лечение на деца. На 2 юни ѝ бил съставен Акт, а през септември стоматоложката получила наказателно постановление. С него са ѝ били наложени двете глоби от по 100 и 300 лв.

Районният съд в Пловдив, който се е произнесъл по жалбата на д-р Г., посочва като безспорно установено, че преди вземане на решението за прилагане на обща анестезия не е била проведена консултация с детски лекар. "Понятието „качество" по смисъла на закона не се свежда единствено до техническото извършване на медицинската интервенция, а обхваща цялостния диагностично-лечебен процес, включително вземането на медицински решения при спазване на действащите медицински стандарти, добрата медицинска практика и принципа за минимизиране на риска за пациента", посочват в решението си магистратите. Според тях прилагането на обща анестезия при малолетен пациент е дейност с повишена степен на риск и изисква педиатрична оценка, а липсата на консултация с детски лекар е съществен пропуск. Затова и потвърждават по-малката глоба, която е в законово предвидения минимален размер.

Втората санкция обаче е определена за незаконосъобразна. От "Медицински надзор" са приели, че денталното лечение е трябвало да бъде осъществено от специалист по детска дентална медицина с преминат курс за лечение на деца под обща анестезия. "Този извод обаче е направен без да е установена и доказана една от задължителните предпоставки за приложимост на цитираната разпоредба, а именно – че лекуваният пациент е "дете със специални нужди", посочва съдът. Магистратите уточняват, че не всяко дете е със специални нужди, а в наказателното постановление липсват каквито и да е данни детето да е имало такива. "Административнонаказващият орган е приложил нормата при липса на доказан факт, като е приел, че пациентът е "дете със специални нужди", без това да е установено по делото", пишат магистратите. И отменят по-високото наказание.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административния съд в Пловдив.

