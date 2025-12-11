100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години

Кадър Блумбърг

Инвестирането отдавна не е запазена територия само за хора с високи доходи. Днес почти всеки може да започне да инвестира дори с малки суми, стига да разполага със смартфон и желание за постоянство. Това коментира финансисът Владимир Дживага в предаването "В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.



Според него митът, че инвестирането е привилегия на богатите, е наследство от време, когато достъпът до международните пазари е бил строго ограничен. Технологиите обаче коренно са променили ситуацията.



Технологиите демократизират инвестиционния процес



Онлайн платформите дават широк достъп до глобалните пазари и позволяват покупката на различни финансови инструменти – включително и частични дялове. Дживага подчертава, че ключът към преодоляване на старите представи остава финансовата грамотност:



"Хората трябва да знаят какво са инвестиции, какво е риск, какво е печалба. Когато разберат тези неща, става ясно, че инвестирането е необходимост в днешно време.“



ETF-и, облигации или спестовна сметка – каква е разликата?



За да илюстрира ефекта от различните методи за спестяване, Дживага сравнява три популярни инструмента – ETF върху MSCI World, облигационни ETF-и и стандартна спестовна сметка. При месечна вноска от 100 лева за пет години резултатът варира от около 6000 лева при спестовна сметка до над 7300 лева при глобален ETF.



Разликата от около 18% е значима, тъй като покрива инфлацията и позволява реално натрупване на капитал. Експертът подчертава, че инвестициите не изискват големи първоначални суми – напълно възможно е да се започне и с 20–30 лева месечно.



Традиционно българинът предпочита консервативни активи като имоти, депозити и злато. През последните години обаче този профил постепенно се променя. Дживага дава пример от своя практика:



"Вчера говорих с клиент, който поиска да му направим таблица с облигации с висок рейтинг и доходност между 5 и 10% годишно. Има логика да се инвестира в облигации, защото много финансови анализатори очакват корекция на пазарите.“



Наблюдава се засилен интерес и към европейски ETF-и, както и към фондове и компании от отбранителния сектор, чиито акции отбелязват значителни ръстове след началото на войната в Украйна.



По думите на Дживага все повече млади хора започват да инвестират, макар и с малки суми. Това е положителна тенденция за България, тъй като създава навици за дългосрочно финансово планиране.



Предстоящото влизане на България в еврозоната допълнително ще улесни достъпа до европейски финансови инструменти. Разходите за превалутиране и трансфери ще отпаднат, което прави процеса още по-ефективен за индивидуалните инвеститори.



Freedom24 организира безплатни обучения и разработва авторска игра, която обяснява по достъпен начин основите на инвестирането и принципите на ETF-ите.



"Хората могат да дойдат при нас в офиса или онлайн и чрез тази игра да разберат какво е ETF, как да инвестират и как могат да печелят. Това е една от нашите най-важни задачи“, посочва Дживага.

