100-милионна държава махна визите за българи

Виетнам отменя визите за гражданите на 12 държави, сред които и България. Без значение от вида на на поспорта. Целта е увеличаване на посещенията на страната и подобряване на туризма, споделиха от Виетнамската новинарска агенция (ВНА). Безвизовият режим важи до 45 дни престой, предаде Евроком.

Визовите облекчения ще важат за 12 държави – България, Белгия, Хърватия,Чехия, Унгария, Люксембург, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Швейцария. Държавното решение беше прието на 8 август. Решението ще бъде в сила от 15 август 2025 г. до 14 август 2028 г. в рамките на програмата за насърчаване и развитие на туризма във Виетнам.

Считано от 15 август 2025 г., предходно решение от 15 януари 2025 г. за освобождаване от визи за граждани на Полша, Чехия и Швейцария ще стане невалидно.

