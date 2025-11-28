100 ще станат отсечките за средна скорост у нас
Снимка: АПИ
Ще бъдат увеличени на 100 отсечките за средна скорост у нас, съобщиха на брифинг в Националния координационен център за безопасно движение по пътищата и припомниха, че досега те са 65.
От 26 ноември са започнали да се събират данни за административно-наказателна отговорност за нарушения, свързани със средната скорост, предава Дарик.
На брифинга обявиха още, че има рекордьор - водач, засечен да шофира с 248 км/ч.
Около 50 000 са файловете от националното тол управление. Толерансът си е законовоустановен, в зависимост от скоростта на движение.
