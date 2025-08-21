1000 евро са необходими на македонските семейства, за да посрещнат месечните си нужди

снимка pexels

Четиричленно семейство в Република Северна Македония се нуждае от над хиляда евро, за да преживее месеца, съобщават местните медии. Стойността на т.нар. “синдикална минимална кошница” за месец август възлиза на 65 507 денара (1064 евро), което е увеличение със 179 денара (2,9 евро) в сравнение с юли. Най-голяма част от разходите са за храна.

В сравнение с периода преди отмяната на активните правителствени мерки, кошницата е поскъпнала с 4,49%, съобщи “Съюзът на синдикатите на Македония“.

За храни и напитки разходите за август възлизат на 24064 денара (391 евро), или с 382 денара (6,2 евро) повече спрямо юли.

Ако към кошницата се включи и наем за апартамент от 60 квадратни метра, общите разходи за август достигат до 80 882 денара (1313 евро). Правителството все още анализира дали и какви мерки ще предприеме, за да се справи с огромното увеличение на сметките за храна и комунални услуги, отбелязва сайтът 24.mk, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!