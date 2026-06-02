1000 искания за ПУП са натрупани в община Варна, КУБ се оказаха член на камарата на строителите във Варна

Камарата на строителите също извършва проверка на ситуацията около украинската корпорация КУБ и действията ѝ в местността Баба Алино, каза пред журналисти във Варна Светослав Жеков, председател на местната структура на организацията.

Той уточни, че сигнал са получили преди два месеца от председателя на Общинския съвет в крайморския град. Писмото е изпратено и до националното ръководство на Камарата, уточни Жеков, предаде БТА.

От София са потвърдили, че КУБ е член на организацията и е вписана в регистъра.

Дали действията на украинската компания са законни или не, Камарата не може да каже, допълни Жеков. По думите му по темата се очаква да се произнесе Етичната комисия на организацията и след това ще бъде взето решение дали корпорацията ще бъде изключена от Камарата.

Преди това обаче комисията очаква да чуе и позицията на КУБ, както и да види всички документи по случая "Баба Алино". Изключването на корпорацията, ако бъде взето такова решение, ще даде ясен знак на обществото, че строителният бранш не толерира незаконни практики, което е много важно, подчерта Жеков.

Варненската организация има четири предложения към общинската администрация във Варна, свързани с работата по градоустройството, каза още той. Според него е наложително Общината да тръгне по нов начин да процедира с подробните устройствени планове (ПУП).

Камарата настоява до един месец всички ПУП, които не са получили становище, да го имат, без значение дали ще е положително или отрицателно, посочи Жеков. По думите му в момента в администрацията са натрупани около 1000 такива искания за промени на планове, които отлежават.

По думите на Жеков Камарата иска кметът Благомир Коцев да издаде заповед, с която да разпореди, че при мълчалив отказ на заявление за ПУП, администрацията след това няма право да дава положително становище.

Това се е случвало много пъти във времето, обясни Жеков. Според него издаването на подобна заповед ще прекрати всякакви възможности за корупционни практики. По този начин, ако някой получи отказ за промяна на план – мълчалив или не, няма да има възможност да търси как някой да „оправи“ нещата, а ще може да действа само по съдебен ред, обясни Жеков.

Членовете на Камарата искат още администрацията да предприеме нещо в т.нар. Западна промишлена зона в града, допълни Жеков.

Той припомни, че заедно с Камарата на архитектите, Камарата на инженерите и Съюза на архитектите са изготвили план за развитието на тази територия и са го подарили на Общината преди близо година, пише БТА. Все още няма никакво движение по темата, посочи Жеков и изтъкна, че още през 2024 г. в бюджета на Варна са били заложени средства за градоустройствен план на зоната.

В момента, ако дойде голям инвеститор, градът не може да предложи нито парцел, нито ток, нито вода, подчерта Жеков. По думите му привличането на вложения може да стане само при наличие на устройствени планове.

