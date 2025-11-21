1000 лева глоба за баща на момчета-рибари край село Хан Крум

снимка: Булфото,архив

1000 лв. глоба трябва да плати мъж, който е попречил на проверка на инспектори от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

Санкцията му е наложена от началник отдел „Рибарство и контрол-Централен Дунав“ и е потвърдена от две съдебни инстанции – Районен съд-Велики Преслав и Административен съд-Шумен, като решението на последния е окончателно.

На 21 август 2024 г. около 10,45 часа, на река Голяма Камчия край село Хан Крум в община Велики Преслав, служители на ИАРА извършили проверка и констатирали непълнолетни момчета, едно от които било поставило въдица в работно положение, другите подготвяли своите за извършване на риболов.

Инспекторите от ИАРА установили, че нито едно от децата няма билети за любителски риболов. На място пристигнал мъж с инициали К.А.К., който прибрал въдиците на непълнолетните, макар в момента да се реализирала проверка. Поискали му документ за самоличност, но той не представил, като по този начин възпрепятствал работата на контролните органи.

Впоследствие мъжът бил установен със съдействие на органите на полицията и му бил съставен акт за установяване на административно нарушение за нарушение на чл. 88 от Закона за рабарството и аквакултурите (ЗРА). При връчването на акта жалбоподателят записал, че има възражение, а именно, че децата били на пикник и не са ловили риба, допълва Шум бг.

Въз основа на акта впоследствие било издадено наказателно постановление, което К.А.К. обжалвал първо пред РС във Велики Преслав, а след това и пред Административен съд в Шумен.

И двете съдебни инстанции посочват, че в хода на административното производство няма съществени нарушения и безспорно е установено, че К.А.К. е препятствал проверката на служители на ИАРА, за което според закона се налага глоба от 1000 до 2000 лв.

С оглед на това, че мъжът няма установени други нарушения санкцията му е в долната граница.

