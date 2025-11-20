1000 лева срещу телефон в килия: Задържаха служител от сектор "Арести" във Варна за подкуп

снимка: МВР

Спецакция бе проведена във Варна. Вследствие на полицейската операция е задържан служител от звеното за надзор на охранителния състав в сектор „Арести“, който е взел подкуп за внасяне на вещи. Това стана ясно от брифинг на МВР, предаде "Дарик".

Тези действия са в резултат на проведено разследване, образувано през август 2025 година. То е за престъпления по служба и подкуп. На 19 ноември е проведена специализирана полицейска операця, при която са извършени обиски и изземвания, разпитани са множество свидетели.

В качеството на обвиняем е задържан служител от звеното за надзор на охранителния състав в сектор „Арести“. Той е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

След обиска са намерени и иззети 32 броя таблетки и две спринцовки в килии. Към момента се извършват експертизи за това какво е съдържанието в тях.

От МВР разясниха, че са намерени 2000 лева, за да бъдат внесени два телефона и да бъдат предадени на задържани лица.

Очаквайте подробности!

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!