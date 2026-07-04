1000 звезди на сватбата на Тейлър Суифт

кадър: Ютуб

1000 гости са пристигнали в легендарната зала "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк за сватбeното тържество на Тейлър Суифт и Травис Келси.

Мегазвездата на поп музиката и един от водещите играчи по американски футбол, и двамата на по 36 години, обявиха официално връзката си преди две години.

Комедийният актьор Адам Сандлър официано е венчал двойката. На церемонията не са били допускани мобилни телефони, предаде БНР.

Сред многото поканени знаменитости са актьорите Ема Стоун, , Дакота Джонсън, Итън Хоук, Хю Грант, Брадли Купър, певците Бионсе, Ед Шийрън и Камила Кабейо и много други.

Редактор "Екип на Петел",

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