1000 звезди на сватбата на Тейлър Суифт
кадър: Ютуб
1000 гости са пристигнали в легендарната зала "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк за сватбeното тържество на Тейлър Суифт и Травис Келси.
Мегазвездата на поп музиката и един от водещите играчи по американски футбол, и двамата на по 36 години, обявиха официално връзката си преди две години.
Комедийният актьор Адам Сандлър официано е венчал двойката. На церемонията не са били допускани мобилни телефони, предаде БНР.
Сред многото поканени знаменитости са актьорите Ема Стоун, , Дакота Джонсън, Итън Хоук, Хю Грант, Брадли Купър, певците Бионсе, Ед Шийрън и Камила Кабейо и много други.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!