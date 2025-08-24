102,26 евро ваучери за храна от 1 януари 2026

Пиксабей

От 1 януари 2025 г. средствата по ваучерите за храна ще бъдат автоматично конвертирани от левове в евро. Това означава, че нито работодателите, нито служителите ще трябва да извършват допълнителни действия.



Превалутиране от лев към евро се прави чрез разделяне на сумата в левове на официалния курс, без закръгляне на курса. След това сумите се закръглят до втория знак след десетичната запетая по стандартното математическо правило:



Ако третият знак е под 5 – вторият знак остава непроменен;



Ако третият знак е 5 или повече – вторият знак се увеличава с 1.



Пример: 100 лв. = 51,1291881 евро → закръглено: 51,13 евро.



Официалният валутен курс от лев към евро, по който ще се извършва превалутирането в България, е 1,95583 лева за 1 евро.



Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро.



Хартиените ваучери, отпечатани преди 1 януари 2026 г., ще важат в търговската мрежа на "Плъкси България“ до посочената дата на валидност на лицевата страна на ваучера. Те ще се използват по официалния курс и правилата за превалутиране, а осребряването им ще се извършва по обичайния начин.



Всички процеси по смяна на лева с евро са автоматични – не се изискват действия от страна на потребителите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!