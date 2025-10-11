102-годишен българин: Щом ям, няма да умирам

Кадър Община Стара Загора

Да доживееш достолепните 102 години, при това със съхранена виталност и ум, който пази спомени още от царското време. Впечатляващото житейско постижение е на Петко Колев от старозагорското село Михайлово.



На рождения му ден днес го посети зам.-кметът на Община Стара Загора Павлина Делчева, за да му поднесе лично своите благопожелания и поздравителен адрес от името на градоначалника Живко Тодоров, придружен с торта. "Мерси, да си жива и здрава!“, пожела ѝ трогнат дядо Петко. До него бяха двете му дъщери Радка и Янка, а на картината с родословното дърво, окачена на стената, са отбелязани още тримата внуци и двете му правнучета.



"Дълъг живот ми бил даден, още от царското време“, каза замислено рожденикът. И се пооплака, че не може да вижда и трудно чува, но пък умът му е в чудесна кондиция. За да бъде битът му по-лек, от тази година дядо Петко има личен асистент, предоставен чрез социалната услуга "Асистентска подкрепа“ към Община Стара Загора.



"Щастливци сме, че имаме уникалния шанс да познаваме човек на 102 години!“, заяви кметът на с. Михайлово Екатерина Стоянова, която също беше сред гостите на рождения ден. За да поздравят дядо Петко, дойдоха още секретарят на местното НЧ "Пробуда“ и председателят на пенсионерското дружество.



"Много неща си спомням от времето, когато бях дете. Всичко помня, "Опълченците на Шипка“ открай докрай ги зная“, похвали се още дядо Петко. Пред гостите той си припомни как е завършил гимназия и отишъл в жп училище, което се е признавало и за войнишка служба. Клетва тогавашните младежи положили пред Цар Борис III и пред знамената, това се е случило след молебена на Гергьовден и е сред най-скъпите спомени на 102-годишния жител на с. Михайлово.



Днес той живее под строг режим, но си хапва всичко. Дядо Петко, с усмивка се хвали се с добър апетит - "щом ям, няма да умирам".



"И догодина ще дойдем, за да те поздравим, бъди здрав и се пази за своите близки", пожела му на тръгване зам.-кметът на Община Стара Загора Павлина Делчева.

