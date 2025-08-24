102-годишна българка: Боже, прибери ме, бе, таквиз години са наказание

Кадър ФБ

В новата си книга "Столетниците" Мира Добрева запозна България с Баба Севда от село Ракеловци.

Тя е на 102 години.

Много интересни са думите й:

Е, па! Колко още ми е писано? Има некои - млади си ойдат! Два сина има̀х. И двата си умреха. А я че живеем - защо? Ка̀жи защо!?! Легнем вечер, па се прекръстим: „Боже, прибери ме, бе! Стига толко!“ Ма Он не ми обръща внимание! “Че живееш” - казва и толкова! Докога, не се знае! Па таквиз години са наказание, та! Я децата си мъчим! Вместо да поживеят, они се накажат! О̀тведи го, до̀веди го. Егаси животът!"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!