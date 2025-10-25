105 депутати са отсъствали от работното си място през септември

снимка Булфото

105 народни представители са отсъствали без основателна причина от пленарните заседания през септември. Това предаде БТА, позовавайки се на справка в сайта на Народното събрание.

Лидери в това отношение са депутатите от "Възраждане". 19 депутати от парламентарната има група са натрупали по 10 отсъствия. На втора позиция се нарежда коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) - 27 депутати по три отсъствия. Челната тройка се допълва от "Алианс за права и свободи", където 11 народни представители имат по три отсъствия.

В групата на "Морал, единство и чест" 10 депутати са натрупали по три отсъствия от заседанията на парламента. Девет народни представители от "Величие" са отсъствали по три пъти. В редиците на ГЕРБ-СДС четирима са отсъствалите депутати. От ДПС-Ново начало двама депутатите са отсъствали от заседание без основателна причина, а от "Има такъв народ" - един.

През изминалият месец Народното събрание е провело 12 заседания. Общо 19 народни представители са отсъствали неоправдано от 10 заседания на парламента, 5 - от девет, 4 - от осем, 4 - от седем, 2 - от шест. Един депутат е отсъствал неоправдано от пет заседания, 3 - от четири, 56 - от три заседания, 5 - от две, а 7 - от едно.

Съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС) народният представител е длъжен да присъства на заседанията на Народното събрание. Когато депутатът отсъства без уважителна причина, от заплата му се прави удръжка, равна на дневното му възнаграждение. Ако лицето не се яви на три поредни или общо пет заседания за месеца, му се удържат две трети от заплатата.

В края на септември три заседания на НС се провалиха поради липса на кворум.

