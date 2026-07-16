108 пожара са потушени в страната през последните 24 часа

Пиксабей

За изминалото денонощие в страната са потушени 108 пожара, звената на пожарната са реагирали на 146 сигнала за произшествия, съобщава Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

При пожарите няма загинали и пострадали.

С преки материални щети са възникнали 23 пожара.

Без нанесени материални щети са възникнали 85 пожара.

Извършени са 27 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливи повиквания са 11, пише БТА.

На 15 юли в 17:10 часа в ОЦ при РДПБЗН-Пловдив е получен сигнал за пожар на сметището намиращо се в близост до с. Рогош, общ. Марица, област Пловдив. За мястото на пожара са изпратени четири автомобила с четири екипа, както и химически автомобил за извършване на замерване на въздуха в района. Замерване извърши е мобилен екип на РИОСВ, опасни концентрации на въздуха не са установени. Пожарът е изгасен.

В 18:11 ч. в ОЦ при РДПБЗН-Русе е получен сигнал за пожар в свинекомплекс, намиращ се в землището на с. Голямо Враново, област Русе. За мястото на пожара са изпратени три пожарни автомобила с три екипа. Унищожеа е покривна конструкция – 200 кв. м, оборудване в халето и 300 прасета.

В 11:08 часа в ОЦ при РДПБЗН-Пловдив е получен сигнал за пожар на сухи треви на изхода за Асеновград по пътя за Кърджали. За мястото на пожара са изпратени пет автомобила с пет екипа. Поради задимяване на пътното платно екипи на полицията временно е било спряно движението в участъка. При пожара са унищожени около 500 дка сухи треви, храсти и изоставени лозови насаждения.

В 11:44 ч. в ОЦ при РДПБЗН-Сливен е съобщено за пожар на ролонни бали в с. Богданово, общ. Нова Загора, област Сливен. За мястото на пожара е изпратен един автомобил с един екип на ПБЗН,една фадрома и една водоноска. Унищожено са 100 бали фураж. Спасени са 30 дка рапица, една сграда и товарно ремарке.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!