109 случая на салмонелоза са регистрирани в Европа, има и починали

Снимка Пиксабей

109 случая на салмонелоза са потвърдени в 11 европейски държави в периода между януари и май 2026 г. - Австрия (2), Белгия (4), Чехия (1), Дания (4), Финландия (35), Германия (6), Ирландия (6), Люксембург (3), Испания (1), Нидерландия (17) и Обединеното кралство (30). Повечето заболели са възрастни хора, като преобладават жените. Регистрирани са 18 хоспитализации.

Това става ясно от съвместната бърза оценка на (Rapid Outbreak Assessment) на мащабно международно огнище на Salmonella Bovismorbificans, извършена от Европейския орган за безопасност на храните (European Food Safety Authority - EFSA) и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC).

Заразата е свързана с консумация на покълнали семена от люцерна. Данните бяха оповестени от Сдружение "За достъпна и качествена храна". То изразява сериозна тревога във връзка със случая и го определя като е поредно доказателство, че безопасността на храните няма национални граници и че една замърсена суровина може да достигне до потребители в множество държави само за дни.

Европейските здравни институции съобщават за един потвърден смъртен случай сред пациентите с лабораторно доказани инфекции. В доклада се уточнява, че във Финландия са регистрирани общо два смъртни случая - един при потвърден и един при вероятен случай на инфекция. И двамата пациенти са страдали от тежки придружаващи заболявания, поради което експертите не могат категорично да определят салмонелозата като единствена причина за смъртта им.

Според разследването по случая вероятният източник на заразата са семена от люцерна, внесени от Индия, използвани за производство на покълнали семена. След разпространението им в различни държави на Европейския съюз (ЕС) е възникнало и мащабното трансграничното огнище, пише novini.bg.

"Особено тревожно е, че покълналите семена се консумират сурови, без термична обработка. Ако семената са замърсени още при производството, съхранението или напояването, процесът на покълване - висока влажност и подходяща температура - създава идеални условия за бързо размножаване на бактерии като салмонела", обясняват от Сдружение "За достъпна и качествена храна" и допълват, че така дори минимално първоначално замърсяване може да се превърне в сериозен риск за здравето.

От организацията отбелязват, че инфекцията със салмонела обикновено се проявява между 6 и 72 часа след консумацията на заразена храна. Най-честите симптоми са висока температура, силни коремни болки, диария, гадене, повръщане и тежко обезводняване. При малки деца, възрастни хора, бременни жени и хора с отслабена имунна система заболяването може да доведе до сепсис, продължително болнично лечение и дори смърт.

Сдружението призовава Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) да извърши незабавни проверки дали засегнатите партиди са достигнали до българския пазар. От организацията настояват при наличие на риск обществото своевременно да бъде информирано, а продуктите - незабавно изтеглени от търговската мрежа.

"От години нашето сдружение настоява за по-строг контрол върху вноса на хранителни суровини, повече лабораторни анализи, по-добра проследимост по цялата хранителна верига и пълна прозрачност при установяване на нарушения. Настоящото огнище още веднъж показва колко важни са координацията между европейските институции, ефективният официален контрол и навременното информиране на потребителите", посочват още от "За достъпна и качествена храна".

Сдружението призовава гражданите да бъдат внимателни при консумацията на сурови покълнали семена, да ги закупуват само от сигурни търговски обекти и да следят информацията, публикувана от компетентните институции.

Редактор "Екип на Петел",

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