Снимки: Булфото

109 снегорина чистят улиците на София, съобщи на брифинг в Столичната община директорът на Столичния инспекторат инж. Николай Неделков. Снеговалежът в столицата е започнал меджу 3:00 и 5:00 ч. тази сутрин.

До момента са изчистени улиците с масов градски транспорт приоритетно, сега в някои части се чистят и вътрешнокварталните улици, посочва БТА. Тъй като снеговалежът продължава, продължава и почистване на улиците, по които се движи масовият градски транспорт, спирки и велоалеи, а след спирането му снегорините ще бъдат пренасочени и към вътрешнокварталните улици, допълни Неделков.

Той каза още, че е имало временни прекъсвания на градския транспорт, но вече са отстранени, едиствено трамвай №6 не се движи по обичайния маршрут заради обледяване на релсовия път.

Имало е проблемни участъци по бул. "България" заради интензивен снеговалеж, но фирмата се е справила.

При евентуален следващ снеговалеж се очаква да излязат повече снегорини на терен, каза още директорът на Столичния инспекторат.

Неделчев уточни, че при проверките на инспектората за готовността на фирмите в последните месеци е имало над 200 снегорина, така че при необходимост ще бъдат включени повече.

Не се виждат снегорини по Цариградско шосе и на Орлов мост, но пространството около историческата сграда на Народното събрание се почиства с лопати, пише Булфото.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!