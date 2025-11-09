11.11 е ангелска дата

Пиксабей

През ноември има една много специална дата, чиято енергия може да ни донесе много приказни емоции. Това е огледалната или наричана още ангелска дата – 11/11, пише az-jenata.bg.

11 ноември съчетава силата на цели четири единици, тъй като 1111 се смята и за ангелско число. Ако има нещо, което силно желаете, на тази дата може да си го пожелаете и да мечтаете с открито сърце.

Вижте някои любопитни поверия и знамения за 11/11:

Според езотерични вярвания, на 11/11 се „отваря“ мощен портал, когато енергията между физическия и духовния свят е много силна. Това се смята за ден на проявление и манифестиране на нашите най-големи и съкровени желания.

Когато се повтарят числата 11/11, има поверие, че ангелите ни пращат знак и трябва да си пожелаем нещо. Затова можем на този ден да си запишем желанията на лист за привличане на още по-голяма сила към тяхното материализиране.

Свързани статии

Какво означава, ако често виждате ангелското число 15:15?

Какво означава, ако видите ангелското число 13:13?

Ангелски тест ви носи послание за бъдещето

Поверието казва, че енергията на този ден е най-силна за нови начала, любов, духовен растеж и изцеление.

Ден на повторението и равновесието: тъй като числата се оглеждат симетрично (11/11), денят символизира:

хармония и баланс между душата и тялото,

възможност да приключим стар етап от живота и да започнем нов,

равновесие между минало и бъдеще.

Според някои поверия на ангелска дата не бива да се караме и да повишаваме тон, иначе всичко ще ни се върне двойно.

Ако ни се случи нещо хубаво на 11/11 – ще имаме късмет цяла година.

Свързани статии

Ангелска нумерология – какво означават някои повтарящи се числа

Какво означават тези ангелски числа?

Ако се запознаем с нов човек – връзката ще има кармично значение.

Този ден е подходящ още за:

медитация,

благодарност,

манифестиране на цели,

ново начало (например стартиране на проект, бизнес, връзка).

Числата 1, 11, 111 и 1111 ни помагат да се свържем с нашите ангели, затова, ако ги виждате случайно някъде, всъщност вашите ангели пазители ви напомнят, че всичко ще бъде наред, пише az-jenata.bg.

Всъщност 1111 резонира с нови начала, мотивация за движение напред, предприемане на действия, постигане на успех, независимост и лидерство. Моментът е подходящ да обърнете внимание на вашите уникални качества, да бъдете дейни, смели и да не ги криете.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!