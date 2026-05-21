11 арестувани в Испания за здравна измама за 7 млн. евро

Испанската полиция арестува 11 души, обвинени в организиране на измама на стойност близо 7 милиона евро, ощетила здравната система на Мурсия. Задържани са бизнесмени, висши служители от службата по здравеопазване и медицински специалисти.

Според разследващите схемата е включвала купуване на медицински консумативи на завишени цени, понякога достигащи 1287%, като в някои случаи те дори не са били одобрени за употреба или са били с изтекъл срок на годност, предава БНР.

Всички арестувани са обвинени във фалшифициране на документи, административни нарушения и присвояване на публични средства.

Купувани са предимно консумативи, използвани при операции и хирургически интервенции, извършвани в частни клиники, сключили договор с обществената здравна служба на Мурсия.

По данни на полицията, за да извършат измамата, арестуваните са въвели неверни данни в счетоводната система на здравната служба на Мурсия, за да купят продукти, които не са включени в каталога на регионалната обществена здравна служба. Те са определили много високи цени за тези продукти и по този начин централният офис за покупки ги е платил вместо много по-евтините продукти, които са били включени в каталога.

