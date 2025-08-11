11 август 1953 г. - Ражда се Людмил Янков - Героя от Еверест

фото: pixabay.com

На днешния ден през 1953 г. в гр. Перник е роден Людмил Стойков Янков, "Човека, Поета, Мечтателя, Героя от Еверест".

Людмил Янков завършил лесотехническия институт през 1978 г. и се установил да живее в гр. Кюстендил. Започнал да се занимава с алпинизъм през 1976 г. Три години по-късно той вече е член на националния отбор по алпинизъм и нещатен треньор на алпийския клуб в Кюстендил.



Идват и международните изяви, които са много убедителни:



Изкачвания по големите стени на Доломитите 1980 г. – Чивета, Чима Овест, Чима Пиколисима, Мармолада. Изкачване и на връх Елбрус в Кавказ през същата тази година, от където се спуска със ски и така става първият българин, сторил това.



Макар и със “скромен” височинен опит Людмил е един от участниците в първата българска хималайска експедиция “Лхоце 81”.



Следващата година 1982 била невероятно добра за кюстендилския алпинист – Северната стена на Матерхорн, където се опитал да заснеме филм, но за съжаление се оказало, че всички ленти са били поставени на обратно и носенето на тежката и неудобна камера по тази опасна стена, се оказало напразно. През лятото на 1982 г. Людмил изкачил три от седемхилядниците на Памир – Ленин, Корженевская и Комунизъм.



Година по-късно Л. Янков преминава и по още една от класическите северни стени на Алпите – Айгер. На следващата година той е в състава на втората българска хималайска експедиция “Еверест 84”. Упоритостта с която се опитал да помогне на изпадналия в беда Христо Проданов е пословична. Тази негова постъпка му носи една от най-престижните международни награди „Faireplay” …



Публикува свои стихове и разкази във вестниците "Литературен фронт", "Пулс", "Труд". През 1987 год. получава наградата за публицистика на в. "Пулс", а през 1988 г. става лауреат за литература за книгата си "Мечта отвъд долините". След смъртта му излиза стихосбирката "Гранитна вода" и публицистичната му книга "Стената".



На 17-ти април 1988 г. загива по време на изкачване на връх Камилата в Рила.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!