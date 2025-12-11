11 декември – Международен ден на планините
снимка: Булфото
На 11 декември се отбелязва Световният ден на планините.
През 2003 г. генералната асамблея на ООН фокусира вниманието към проблемите на развитието на планинските райони и необходимостта от оказване на помощ на хората, живеещи в планините.
Все повече се признава, че планините са уязвими екосистеми, имащи глобално значение, като източник на по-голямата част на световните запаси на прясна вода.
В планините е съсредоточено биологическото разнообразие и те са едно от най-популярните места за почивка. Те са и своеобразен ресурс на културно мноогообразие, знания и наследство.
Планините заемат почти една четвърт от земната суша и са източник на средства за съществуване на почти 12% от населението на планетата.
Като следствие от замърсяването на околната среда населението на планиниските райони все по-често се сблъсква със суша, глад, увеличаване на случаите на свлачища, наводнения и други стихийни бедствия.
Последиците от тези проблеми водят до регионални конфликти, разпространението на тероризма, увеличаване броя та бежанците и загуба на човешки потенциал.
В специална резолюция генералната асамблея на ООН призовава международното общество да организира мероприятия с цел по-добрата пропаганда на значението на развитието на планиниските райони.
11 декември в историята:
Събития
361 г. — Император Фравий Клавдий Юлиан влиза в Константинопол, поемайки по този начин властта в цялата Римска империя.
1792 г. — Френската революция: Революционният Конвент във Франция изправя на съд бившия вече крал Луи XVI по обвинение в държавна измяна.
1816 г. — Индиана става 19-ят щат на САЩ.
1866 г. — Започва първата трансатлантическа яхтена регата.
1868 г. — Васил Левски започва първата си организационна обиколка из България.
1881 г. — В Пловдив е създаден първият в страната професионален театър.
1886 г. — Състои се първият мач на английския футболен отбор Арсенал (тогава Диъл Скуеър), завършил с победа 6:0 над Истърн Уондърърс.
1901 г. — Италианският изобретател Гулиелмо Маркони изпраща първия трансатлантически радиосигнал, който е приет в Нюфаундленд.
1930 г. — Националната банка на САЩ обявява фалит и затваря всичките си клонове, в които имат сметки над 400 хиляди клиенти.
1931 г. — Създадена е Британската общност.
1936 г. — Кралят на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Едуард VIII абдикира след по-малко от година на престола като заявява, че не е в състояние да носи отговорностите на властта щом не може да ги сподели с жената, която обича.
1937 г. — Италия е изключена от Обществото на народите за нейната инвазия в Етиопия.
1941 г. — Втората световна война: Нацистка Германия и Италия обявяват война на САЩ.
1946 г. — Общото събрание на ООН учредява фонда УНИЦЕФ.
1948 г. — Нюфаундленд влиза в състава на Канада.
1958 г. — Горна Волта става автономна република в рамките на Френската общност.
1958 г. — Създадена е Република Дахомей, сега Бенин.
1967 г. — В Тулуза, Франция, е показан прототипа на свръхзвуковия пътнически самолет Конкорд.
1970 г. — Джон Ленън издава класическия албум Plastic Ono Band.
1972 г. — Аполо 17 на НАСА става последната пилотирана мисия, която каца на Луната.
1983 г. — За първи път в историята на римокатолическата църква римски папа (Йоан Павел II) посещава протестантска църква.
1994 г. — Първа чеченска война: Руският президент Борис Елцин изпраща военни части в Чечня.
2001 г. — Китайската народна република се присъединява към Световната търговска организация.
2004 г. — Френският алпинист Жан-Кристоф Лафел става първият покорител на хималайския връх Шиша Пангма (8 013 м) през зимния сезон.
2007 г. — Терористи самоубийци атакуват сградите на ООН и Върховния Съд на Алжир. При атентата загиват 41 (включително 17 миротворци на ООН), а ранените са над 170.
