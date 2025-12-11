11 декември – Международен ден на планините

снимка: Булфото

На 11 декември се отбелязва Световният ден на планините.

През 2003 г. генералната асамблея на ООН фокусира вниманието към проблемите на развитието на планинските райони и необходимостта от оказване на помощ на хората, живеещи в планините.

Все повече се признава, че планините са уязвими екосистеми, имащи глобално значение, като източник на по-голямата част на световните запаси на прясна вода.

В планините е съсредоточено биологическото разнообразие и те са едно от най-популярните места за почивка. Те са и своеобразен ресурс на културно мноогообразие, знания и наследство.



Планините заемат почти една четвърт от земната суша и са източник на средства за съществуване на почти 12% от населението на планетата.

Като следствие от замърсяването на околната среда населението на планиниските райони все по-често се сблъсква със суша, глад, увеличаване на случаите на свлачища, наводнения и други стихийни бедствия.

Последиците от тези проблеми водят до регионални конфликти, разпространението на тероризма, увеличаване броя та бежанците и загуба на човешки потенциал.

В специална резолюция генералната асамблея на ООН призовава международното общество да организира мероприятия с цел по-добрата пропаганда на значението на развитието на планиниските райони.



11 декември в историята:

Събития

361 г. — Император Фравий Клавдий Юлиан влиза в Константинопол, поемайки по този начин властта в цялата Римска империя.

1792 г. — Френската революция: Революционният Конвент във Франция изправя на съд бившия вече крал Луи XVI по обвинение в държавна измяна.

1816 г. — Индиана става 19-ят щат на САЩ.

1866 г. — Започва първата трансатлантическа яхтена регата.

1868 г. — Васил Левски започва първата си организационна обиколка из България.

1881 г. — В Пловдив е създаден първият в страната професионален театър.

1886 г. — Състои се първият мач на английския футболен отбор Арсенал (тогава Диъл Скуеър), завършил с победа 6:0 над Истърн Уондърърс.

1901 г. — Италианският изобретател Гулиелмо Маркони изпраща първия трансатлантически радиосигнал, който е приет в Нюфаундленд.

1930 г. — Националната банка на САЩ обявява фалит и затваря всичките си клонове, в които имат сметки над 400 хиляди клиенти.

1931 г. — Създадена е Британската общност.

1936 г. — Кралят на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Едуард VIII абдикира след по-малко от година на престола като заявява, че не е в състояние да носи отговорностите на властта щом не може да ги сподели с жената, която обича.

1937 г. — Италия е изключена от Обществото на народите за нейната инвазия в Етиопия.

1941 г. — Втората световна война: Нацистка Германия и Италия обявяват война на САЩ.

1946 г. — Общото събрание на ООН учредява фонда УНИЦЕФ.

1948 г. — Нюфаундленд влиза в състава на Канада.

1958 г. — Горна Волта става автономна република в рамките на Френската общност.

1958 г. — Създадена е Република Дахомей, сега Бенин.

1967 г. — В Тулуза, Франция, е показан прототипа на свръхзвуковия пътнически самолет Конкорд.

1970 г. — Джон Ленън издава класическия албум Plastic Ono Band.

1972 г. — Аполо 17 на НАСА става последната пилотирана мисия, която каца на Луната.

1983 г. — За първи път в историята на римокатолическата църква римски папа (Йоан Павел II) посещава протестантска църква.

1994 г. — Първа чеченска война: Руският президент Борис Елцин изпраща военни части в Чечня.

2001 г. — Китайската народна република се присъединява към Световната търговска организация.

2004 г. — Френският алпинист Жан-Кристоф Лафел става първият покорител на хималайския връх Шиша Пангма (8 013 м) през зимния сезон.

2007 г. — Терористи самоубийци атакуват сградите на ООН и Върховния Съд на Алжир. При атентата загиват 41 (включително 17 миротворци на ООН), а ранените са над 170.

