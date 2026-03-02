11-годишно дете е в болница след сблъсък на пътя в Айтос

Булфото

Единадесетгодишен велосипедист от Айтос е настанен в УМБАЛ - Бургас с контузии на главата, гръдния кош и корема. Момчето е отнело предимство на лек автомобил на кръстовището на улиците "Атанас Манчев" и "Плиска", но е без опасност за живота.

В Камено 58-годишна жена е приета по спешност за лечение със счупено рамо и травма на главата. Тя е била ударена от автомобил, докато е пресичала неправилно пътното платно. Първоначално жената е отказала престой в здравно заведение, но състоянието ѝ се е влошило два дни по-късно, предава БНР.

Случаите допълва и 16-годишен младеж, който е паднал с електрическа тротинетка на булевард "Стефан Стамболов" в Бургас. След преглед той е насочен за домашно лечение с охлузвания по главата.

На пътя между селата Аспарухово и Детелина 44-годишен карнобатлия е катастрофирал самостоятелно със своя автомобил. Мъжът е със счупена подбедрица и рани по главата, като е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!