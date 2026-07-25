11-годишно момче загина, след като дърво падна върху него в лагер

Снимка Пиксабей

11-годишно момче загина в четвъртък в скаутски лагер в американския щат Мичиган, след като върху него паднало дърво, съобщиха от шерифската служба на окръг Мъскегън.

Инцидентът е станал в скаутския лагер Owasippe Scout Reservation в западната част на щата, пише ABC News. По данни на властите момчето се разхождало по горска пътека по време на летния лагер на Scouting America (бившата организация Boy Scouts of America), когато дърво се стоварило върху него, пише Блиц.

Детето, което е от град Ривър Форест, щата Илинойс, е починало вследствие на множеството травми, получени при инцидента.

От шерифската служба уточниха, че сигналът е подаден в 17:08 ч. местно време в четвъртък. На място са изпратени екипи на противопожарната служба на Блу Лейк, спешна помощ от Уайт Лейк и службата за подкрепа на пострадали към окръг Мъскегън.

„Съкрушени сме от смъртта на нашия скаут в резервата Owasippe Scout Reservation. Най-искрените ни съболезнования и молитви са със семейството, приятелите, останалите скаути и техните ръководители в този изключително труден момент“, се казва в изявление на Scouting America.

Властите разследват обстоятелствата около инцидента и съобщиха, че ще предоставят допълнителна информация на по-късен етап.

От Scouting America заявиха още, че оказват пълно съдействие на разследващите органи при изясняването на случая.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!