11-годишно момиче за втори път се хвърли в битката за Богоявленския кръст в Девня

Снимки: Община Девня

За втора поредна година Девня показа, че традициите не са това, което бяха, а битката за спасяването на Богоявленския кръст не е единствено „мъжка работа“. В традиционната надпревара на Йордановден при изворите на река Девненска отново се впусна 11-годишната Магдалена Пенева, която бе най-младият участник в богоявленския ритуал. Тя бе и част от „мъжкото хоро“, което развя българския трибагреник след края на ритуала, съобщават от Община Девня.

Шест души на възраст от 11 до 45 години се престрашиха да участват в надпреварата тази зима. Най-бърз от всички обаче бе 29-годишният Тодор Славов, който пръв стигна до кръста.

„6 януари е светъл ден – Богоявление, символ на вярата и духовното пречистване. Нека днес надеждата дойде при всички нас и ни дари със здраве, мир и благоденствие! Нека осветената от отец Никифор вода ни даде сили и закриля домовете ни и всички наши близки, приятели и роднини. А вярата да ни даде увереност и единство в делата ни - да работим и да се развиваме като община“, коментира кметът на Девня Свилен Шитов.

