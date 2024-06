11 медала за плувците на Астери от турнира "Лъки Хънт" във Варна

На 15 юни в плувен комплекс "Приморски" 289 от най-добрите малки плувци на 21 клуба от Варна, София, Силистра, Добрич, Бургас и Велико Търново взеха участие в традиционния турнир "Лъки Хънт" в подкрепа на малките четириноги приятели от приюта за бездомни животни, които си търсят дом и стопанин.

Варненския клуб по плувни спортове Астери взе участие в събитието с 15 момчета и 7 момичета, които успешно се пребориха с конкуренцията и спечелиха общо 11 медала: 4 златни, 4 сребърни и 3 бронзови.

С най - силно представяне се отличи малката звездичка Хрисимира Христова родена през 2014г., която освен че извоюва 3 златни медала в дисциплините 200м свободен стил, 50м гръб и 100м бруст успя заслужено да спечели и първо място в класацията Best Рerformance by points Вoys and Girls. Хрисимира постигна най - добър резултат по точки на Фина във възрастовата си група от всички момчета и момичета с постижението си на 200м свободен стил с време 2:48.07, което и донесе 302 точки по FINA.

Матей Николов (2012) спечели безапелационно злато на 50м гръб и сребро на 100м свободен стил и 100м гръб. Сребърни медали още спечелиха Диана Ненова (2012) в дисциплината 50м бруст и Никол Неделчева (2012) на 100м бътерфлай. С бронзови медали се окичиха и Йоан Атанасов (2012) на 50м и 100м бруст и Стела Ликова (2016) сред най- малките ни участници на 50м бруст. Поздравяваме всички малки звездички от Астери, които смело се пребориха с предизвикателството за първи път да участват на официално състезание на Българска федерация плувни спортове.

