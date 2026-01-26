11 месеца затвор, отложени с 3-годишно изпитание получи български мениджър след разследване на Европрокуратурата

снимка: МВР

Мениджър на българска компания е осъден от Софийския градски съд по разследване на Европейската прокуратура в София за измама със средства от Европейския социален фонд и национално съфинансиране на стойност 66 750 евро. Делото е приключило със споразумение, а наказанието е 11 месеца лишаване от свобода, отложено с тригодишен изпитателен срок, както и глоба от над 500 евро. Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване.

Измамата е извършена чрез подаване на невярна информация до Министерството на труда и социалната политика с цел получаване на финансиране за възможности за заетост. През 2021 г. компанията сключила договор с ведомството като управляващ орган на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.".

Разследването установило, че през 2021 и 2022 г. са изготвени множество фалшиви подписи и фиктивни трудови договори. Целта била да се създаде впечатление, че целите на проекта са постигнати. Документите били използвани в отчетите, необходими за окончателното плащане по проекта.

Същевременно продължава съдебното производство срещу втория обвиняем, действал като ръководител на проекта, предаде БНР.

